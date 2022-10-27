Орловский суд осудил убийц на 14 лет за убийство ломом

27.10.2022 | 17:51 Закон и порядок, Новости

Двое орловцев получили крупные сроки за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Двое мужчин получили 14-летние тюремные сроки за убийство знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В августе 2021 года мужчины распивали спиртное в селе Бакланово Орловского муниципального округа, в результате чего произошел конфликт со знакомым.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденные совместно нанесли мужчине по голове, телу и конечностям множественные телесные повреждения ломом с лопаточным концом и лопатой, а также кулаками рук и ногами, обутыми в обувь, от которых потерпевший, испытывая особые мучения и страдания, скончался на месте», — рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, один из фигурантов попался на приобретении наркотиков, что также учел Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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