Орловский суд осудил убийц на 14 лет за убийство ломом

Двое орловцев получили крупные сроки за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Двое мужчин получили 14-летние тюремные сроки за убийство знакомого с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В августе 2021 года мужчины распивали спиртное в селе Бакланово Орловского муниципального округа, в результате чего произошел конфликт со знакомым.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденные совместно нанесли мужчине по голове, телу и конечностям множественные телесные повреждения ломом с лопаточным концом и лопатой, а также кулаками рук и ногами, обутыми в обувь, от которых потерпевший, испытывая особые мучения и страдания, скончался на месте», — рассказали в прокуратуре.

Кроме этого, один из фигурантов попался на приобретении наркотиков, что также учел Орловский областной суд.

ИА «Орелград»