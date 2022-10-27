Орловского священника обвинили в передаче данных Украине

Сам отец Виктор называет эти публикации клеветой и надеется, что правоохранительные органы установят виновных.

В интернете появилась информация о том, что настоятель Свято-Сергиевского кафедрального собора в Ливнах отец Виктор, якобы, передает какую-то информацию Украине. Недоброжелатели даже заявляли о задержании Виктора и помещении его в СИЗО.

Ливенские журналисты из «ПРИНТ-ТВ» встретились со священником, и он опроверг слухи. В данный момент он продолжает свою службу, а публикации называет клеветой, распространяемой «недругами православия».

По словам священнослужителя, он надеется, что правоохранительные органы смогут установить личности распространителей фейков и привлечь их к ответственности.

ИА «Орелград»