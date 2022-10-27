В Орловской области проведут учения сил гражданской обороны

Власти проверят сирены и другие средства гражданской обороны.

В Орловской области пройдет учения по готовности сил и средств гражданской обороны. Об этом в очередном стриме сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, в ближайшее время предстоит проверить работу сирены, обеспечение эвакуации, обеспечение безопасности, а также — готовность сил и средств гражданской обороны.

Отметим, что в прошлый раз проверка сирен прошла в «тихом режиме» и осталась незамеченной для населения областного центра.

Кроме того, Андрей Клычков напомнил о необходимости завести «тревожный чемоданчик», который должен быть у «любого здравого человека».

ИА «Орелград»