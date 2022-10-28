Андрей Клычков начал считать деньги депутатов, но ошибся

Губернатор принял участие в сессии облсовета и вступил в полемику с депутатами Рыбаковыми.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, участвуя в очередной сессии облсовета, попытался посчитать деньги депутатов, но допустил ошибку.

Депутат Игорь Рыбаков предложил главе региона продать свой многомиллионный автомобиль «Генезис» и пожертвовать деньги на нужды региональной медицины, но получил решительный отказ. По словам Клычкова, его задача — накапливать областное имущество, и продажа люксового автомобиля, вероятно, в эту политику не вписывается.

При этом, будучи членом КПРФ, Клычков поднял тему итогов приватизации, напомнив Рыбаковым о приобретении «прибыльного муниципального предприятия за бесценок». Также губернатор рассказал о прочитанном «с гордостью» рейтинге журнала «Форбс», в который вошли два орловских депутата. Правда, в облсовете возникла дискуссия о трактовке прочитанного материала. Исторически журнал «Форбс» оценивал капитализацию компаний, принадлежащих российским бизнесменам, но глава региона расценил сумму в 400 миллионов рублей в качестве годового дохода семьи Рыбаковых. В ответ на это глава семьи Виталий Рыбаков заявил, что Клычков — не экономист, а упомянутая сумма является годовым оборотом.

Итог дискуссии подвел соратник Рыбаковых Руслан Перелыгин, предложивший губернатору обратится с жалобами на приватизацию в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»