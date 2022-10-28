Виталий Рыбаков получил комитет в Орловском облсовете

Рыбаков назначен председателем комитета по градостроительству и транспорту.

Депутат Виталий Рыбаков, в последние годы позиционирующий себя в качестве оппозиционного политика, получил комитет в облсовете.

Владелец «Лесоторговой» избран председателем комитета по градостроительству и транспорту. Его замом будет депутат от «Единой России» Ирина Пашкова.

Решению о назначении прогнозируемо предшествовали споры. Так, зампред облсовета Иван Дынкович выступил против кандидатуры Рыбакова, объяснив это беспартийностью последнего. В ответ глава фракции ЛДПР Владислав Числов предложил Виталию Рыбакову вступить в его фракцию, чтобы избавится от беспартнийности.

В итоге 33 депутата все же проголосовали за назначение Рыбакова.

ИА «Орелград»