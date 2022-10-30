Дело об альтернативной энергетике дошло до суда

Коммерсанты выступили против решения антимонопольной службы.

Интересное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Заявление подала компания «Чистая энергия», ответчиком выступило Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Фирма просила о признании недействительным решения антимонопольного органа, вынесенного в апреле 2022 года. В качестве третьего лица в суде выступил региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Корни истории уходят в январь 2022 года, когда областными властями было опубликовано извещение о проведении отбора проектов строительства генерирующих объектов. Речь шла об объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые планировалось включить в программу перспективного развития электроэнергетики Орловской области. Также был утвержден порядок проведения отбора проектов строительства генерирующих объектов, организатором которого стал вышеуказанный департамент.

«Чистая энергия» подала две заявки, которые в протоколе № 1 заседания конкурсной комиссии были допущены к отбору. Однако в приложении к протоколу № 2 уже было отмечено, что заявки признаны ненадлежащими. В обоснование такого вывода комиссия указала, что в заявке «Чистой энергии» отсутствуют технические и финансово-экономические параметры проекта и информация о финансово-экономическом состоянии. Также было указано, что в ряде регионов компания отказалась либо не приступила к выполнению проектов.

Кроме того, было указано, что «в Орловской области отсутствует рекультивируемый полигон с достаточным уровнем выделения свалочного газа». Словом, комиссия организатора отбора посчитала невозможной успешную реализацию проекта финансовой устойчивости работы юридического лица. После этого в Орловское УФАС России поступила жалоба «Чистой энергии» на действия департамента. По результатам ее рассмотрения комиссия УФАС приняла решение по возбужденному тогда антимонопольному делу — жалоба была признана необоснованной, рассмотрение дела прекращено, приостановление проведения отбора отменено.

Из решения антимонопольщиков следовало, что «проведение отбора не является торгами, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и, следовательно, выводы, изложенные в жалобе, не могут быть рассмотрены комиссией в порядке статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции». Соответственно и жалоба не может быть признана обоснованной. Однако арбитражный суд пришел к иному выводу. Он посчитал несостоятельным довод антимонопольщиков о том, что отбор по своей правовой природе не относится к торгам и иным конкурентным процедурам, которые определены статьей 17 Закона о защите конкуренции. В итоге иск был удовлетворен, оспариваемое решение УФАС признано недействительным. Впрочем, на решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»