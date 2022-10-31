На светофоре у Образцово в ДТП пострадал ребенок

Очередное происшествие на пятом километре трассы «Орел — Брянск».

В минувшую субботу, 29 октября, 43-летняя водитель на «Ниссане» двигалась со стороны областной столицы. Примерно в 10:30 она допустила столкновение с «Мицубиси Кольт», который ехал впереди попутно. За рулем протараненной машины находилась 36-летняя женщина. В результате столкновения травмы получила 12-летняя девочка, ехавшая в «Кольте». После оказания помощи пострадавшая отпущена, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные произошло 29 аварий, в четырех из них травмированы пять человек.

ИА «Орелград»