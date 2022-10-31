Очередное «дикое поле» обнаружили под Орлом

Земля сельхозназначения густо заросла травой и кустарником.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили очередное брошенное поле под Орлом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушение законодательства было выявлено в рамках федерального земельного контроля. Специалисты провели выездное обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Туровского сельского поселения Верховского района. В ходе выезда был установлен факт зарастания земли сорной бравой, кустарником и деревцами. Заросшая площадь была измерена и запротоколирована, она составила 156 га.

«Согласно требованиям земельного законодательства, собственник земельных участков (ЗАО «АПХ Верховье») обязан проводить мероприятия направленные на защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, — заявили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам выездных обследований правообладателю земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

Напомним, ранее ведомство озвучило статистику в сфере земельного надзора на территории Орловской и Курской области. Согласно ей, за 9 месяцев 2022 года было проконтролировало свыше 50 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 884 признака нарушений земельного законодательства на общей площади свыше 15 тысяч га. Основным нарушением стало зарастание земель сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. В Орловской области таких нарушений выявлено 490. Всего с начала года в сельскохозяйственный оборот введено 9115 га земель.

ИА «Орелград»