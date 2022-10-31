В Орле на улице Металлургов из-за пожара произошла эвакуация жителей

31.10.2022 | 16:02 Новости, Происшествия

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже.

Поздним вечером в субботу на улице Металлургов из-за возгорания в многоквартирном доме произошла эвакуация людей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 23.11 стало известно о том, что горит двухкомнатная квартира, расположенная в одном из жилых домов. Подъезд был сильно задымлен, и спасатели приняли решение об эвакуации. Таким образом была соблюдена безопасность семерых местных жителей.

Огонь повредил диван и текстильные принадлежности, а горевшая комната была закопчена на площади двенадцати квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

ИА «Орелград»  

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования