В Орле на улице Металлургов из-за пожара произошла эвакуация жителей

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже.

Поздним вечером в субботу на улице Металлургов из-за возгорания в многоквартирном доме произошла эвакуация людей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 23.11 стало известно о том, что горит двухкомнатная квартира, расположенная в одном из жилых домов. Подъезд был сильно задымлен, и спасатели приняли решение об эвакуации. Таким образом была соблюдена безопасность семерых местных жителей.

Огонь повредил диван и текстильные принадлежности, а горевшая комната была закопчена на площади двенадцати квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

ИА «Орелград»