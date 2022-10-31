В Орле на улице Пожарная прошла масштабная эвакуация людей

В результате пожара пострадал один человек.

Вчера поздним вечером на улице Пожарная произошла массовая эвакуация людей, вызванная возгоранием в одной из квартир. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило почти в полдвенадцатого ночи. Горела квартира на шестом этаже многоквартирного дома, а из окна шел густой черный дым.

Четверо орловцев была спасены, еще десять — эвакуированы. При этом, пострадал из местных жителей — мужчина 34 лет. Причина возгорания неизвестна.

ИА «Орелград»