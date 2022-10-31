В Орле на улице Пожарная прошла масштабная эвакуация людей

31.10.2022 | 17:07 Новости, Происшествия

В результате пожара пострадал один человек.

Вчера поздним вечером на улице Пожарная произошла массовая эвакуация людей, вызванная возгоранием в одной из квартир. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о происшествии поступило почти в полдвенадцатого ночи. Горела квартира на шестом этаже многоквартирного дома, а из окна шел густой черный дым.

Четверо орловцев была спасены, еще десять — эвакуированы. При этом, пострадал из местных жителей — мужчина 34 лет. Причина возгорания неизвестна.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования