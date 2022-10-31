В Орловской области на подготовку дорог к зиме выделено 145 миллионов

Из них 116,2 млн досталось областному центру.

В этом году на подготовку дорог к зиме из Дорожного фонда Орловской области выделено 145,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Алексея Субботина, руководителя областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

На эти деньги были закуплены 33 единицы дорожной техники. При этом, подготовительные мероприятия завершены, и все готово к работе.

При распределении денег подавляющая часть средств была предоставлена областному центру:

«Городу Орлу предоставлено 116,2 млн рублей (приобретено 28 единиц техники); городу Мценску – 20,8 млн рублей (4 единицы техники: погрузчик, машина дорожного мастера, мини-трактор, комбинированная дорожная машина); городу Ливны – 8,8 млн рублей (1 комбинированная дорожная машина)», — рассказали в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»