В Орловской области ожидают мокрый снег и сильный ветер

31.10.2022 | 12:51 Новости, Происшествия

Непогода может установиться в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В Орловской области в самое ближайшее время может испортится погода, вплоть — до выпадения мокрого снега и значительного усиления ветра. Об этом предупредила пресс-служба МЧС.

Непогода может послужить причиной возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий электропередач,  также — затруднениями в передвижении любых видов транспорта.

Отметим, что согласно сообщениям в социальных сетях, во Мценске первый снег уже выпадал. При этом, информации о происшествиях не поступало.

ИА «Орелград»

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