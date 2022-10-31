Жительница Орловской области шьет для русских солдат балаклавы и теплые футболки

31.10.2022 | 11:34 Новости, СВО

Заказав в Иваново материал, жительница Шаблыкинского района занялась пошивом теплой одежды.

Жительница Шаблыкинского района Орловской области решила помочь мобилизованным бойцам пошивом балаклав и теплых футболок. Об этом рассказала газета «Шаблыкинский вестник».

Галина Епихина в прошлом работала швеей в сомовском отделении комбината бытового обслуживания. Последнюю четверть века у нее другая работа, но старые навыки она никогда не забрасывала и теперь оказывает помощь военнослужащих.

Женщина заказала материал в Иваново, и уже сшила 36 балаклав и 10 теплых футболок для солдат.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования