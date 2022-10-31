Жительница Орловской области шьет для русских солдат балаклавы и теплые футболки

Заказав в Иваново материал, жительница Шаблыкинского района занялась пошивом теплой одежды.

Жительница Шаблыкинского района Орловской области решила помочь мобилизованным бойцам пошивом балаклав и теплых футболок. Об этом рассказала газета «Шаблыкинский вестник».

Галина Епихина в прошлом работала швеей в сомовском отделении комбината бытового обслуживания. Последнюю четверть века у нее другая работа, но старые навыки она никогда не забрасывала и теперь оказывает помощь военнослужащих.

Женщина заказала материал в Иваново, и уже сшила 36 балаклав и 10 теплых футболок для солдат.

ИА «Орелград»