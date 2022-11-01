Губернатор прокомментировал  «пьянки и драки» мобилизованных

Острый вопрос был задан главе Орловской области в ходе прямого эфира в соцсетях 31 октября.

По словам жены одного из мобилизованных, «в Смоленске пьянки, драки», вплоть до комы.

«Не хочется говорить, что это нормально. Это точно не нормально, — признал Андрей Клычков. — Но каждому в голову не заложишь свое понимание. Бывают и исключения, бывают и такие ситуации. Я никого не хочу оправдывать, но переживания у многих. С волнением все по-разному справляются. Время и казарма все лечит, в первую очередь человеческие отношения. Я тоже жил в казарме. Первое время очень сложное. Потом формируются коллективы, дружба на всю жизнь, появляется плечо, на которое ты всегда можешь опереться».

Напомним, частичная мобилизация в Орловской области завершилась 31 октября. Мужчин из нашего региона направляли в учебные центры во Владимирской, Нижегородской и Смоленской областях. Некоторые из первой волны призыва уже переведены в действующие военные части. Ранее заместитель губернатора Владимир Ивановский заявлял, что орловцы будут служить в территориальной обороне новых субъектов России, в 30 – 40 километрах от передовой.

ИА «Орелград»