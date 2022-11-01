Клычков объяснил потерю связи с прошедшими учебку мобилизованными

1.11.2022 | 9:58 Новости, СВО

Губернатор Орловской области призвал не поддаваться панике.

Тему подняли в комментариях к прямому эфиру Андрея Клычкова в соцсетях 31 октября.

«Часть ребят из раннее отправленных уже размещают в воинские части. Мы с самого начала говорили, что смартфоны там не работают, наша местная связь там не работает. Это не детский сад, это военная служба. Надеяться, что каждые пять минут можно звонить и по телефону разговаривать – не надо. Товарищи женщины, поймите. Не поднимайте панику, дайте ребятам спокойно разместиться».

Напомним,  частичная мобилизация проходила в регионе до 31 октября. Сколько орловцев отправились в учебные центры, не уточняется. Общее задание Министерства обороны по стране — 300 тысяч граждан. Наши ребята направлялись в учебные центры во Владимирскую, Нижегородскую области и Смоленск. Далее, по словам заместителя губернатора Владимира Ивановского, орловцы будут служить в территориальной обороне в новых субъектах России.

ИА «Орелград»

 

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