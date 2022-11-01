На прием к прокурорам пришли 3000 орловцев

Результатом обращений стало восстановление нарушенных прав граждан и законности.

В Орловской области на личном приеме в этом году было принято 7919 граждан, в том числе прокурорами и их заместителями — 3077. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры Орловской области, которое прошло под председательством прокурора региона Алексея Тимошина. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, в числе рассмотренных вопросов оказались и результаты работы с обращениями граждан.

Согласно приведенной статистике всего в 2022 году в органы прокуратуры поступило более 19 тысяч обращений. Из них почти 80 процентов были разрешены прокурорами, удовлетворено каждое четвертое обращение. По многим сигналам граждан были проведены проверки. Их итогом стало внесение 1361 представления в интересах заявителей. Также прокуроры внесли 68 протестов на незаконные правовые акты, 38 должностных лиц предостерегли о недопустимости нарушения закона и возбудили 83 дела об административных правонарушениях.

Кроме того, в суды в защиту интересов конкретных граждан и неопределенного круга лиц в этом году прокуроры направили 807 исков. Было принято и свыше 450 иных мер прокурорского реагирования. В прокуратуре подметили, что чаще других находили свое подтверждение жалобы граждан на нарушение трудовых и жилищных прав, а также доводы о нарушениях в сферах ЖКХ, обеспечения безопасности дорожного движения, окружающей среды и природопользования, законодательства об административных правонарушениях, в сфере здравоохранения и защиты прав предпринимателей.

«Прокурор области подчеркнул, что главным результатом работы с обращениями должно быть восстановление нарушенных прав граждан и законности», — подытожили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»