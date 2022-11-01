УФАС больше не будет рассматривать дело о водной концессии

Антимонопольщики решили, что дело выходит за рамки их компетенции.

Комиссия Орловского УФАС решила прекратить рассмотрение дела, возбужденного по материалам Хотынецкой межрайонной прокуратуры. Его фигурантами до недавнего времени были администрация Знаменского района и местные компании «Водолей» и «Теплогазсистем». Дело было прекращено в связи с отсутствием нарушения пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» в рассматриваемых действиях ответчиков. Но УФАС решило направить материалы в департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области для рассмотрения в пределах имеющейся компетенции.

Как уже писал «Орелград», изначально Орловским УФАС были рассмотрены материалы проверки, проведенной Хотынецкой межрайонной прокуратурой. В них указывалось на наличие в действиях администрации Знаменского района, «Теплогазсистема» и «Водолея» признаков нарушений антимонопольного законодательства. Выражались они, по мнению прокуратуры, в заключении в ноябре 2019 года соглашения об уступке прав и обязанностей по концессионному соглашению от 2015 года в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Знаменского района.

Управлением ФАС было установлено, что администрацией Знаменского района в 2015 году был проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения. Он был признан несостоявшимся, поскольку поступило только одно конкурсное предложение – от «Теплогазсистема». С компанией чиновники и заключили концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и водоотведения. А в 2019 году между «Теплогазсистем» и «Водолеем» было заключено соглашение об уступке прав и обязанностей по данному соглашению. Сделка была согласована администрацией района.

«В настоящее время объекты водоснабжения и водоотведения находятся в пользовании и владении ООО «Водолей», которое оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Знаменского района», — говорится в материалах дела. Нарушение прокуратура увидела в том, что переуступка прав на концессию была совершена без проведения конкурентных процедур, как того требует федеральное законодательство. Однако УФАС установило, что концессионное соглашение было заключено в 2015, то есть почти за год до вступления в силу поправок в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», когда был введен запрет на передачу концессионером прав владения и пользования объектами водоснабжения и водоотведения.

Комиссия пришла к выводу, что нормы принятого в 2016 году закона на спорную сделку не распространяются. С другой стороны, антимонопольщики выяснили, что «Водолей» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Знаменского района без соответствующей лицензии. «Учитывая, что вопросы оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в отсутствие соответствующей лицензии и несоблюдения условий концессионного соглашения не входят в компетенцию антимонопольных органов, комиссия решила направить материалы настоящего дела в департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области для рассмотрения в пределах имеющейся компетенции», — поясняется в решении комиссии УФАС.

ИА «Орелград»