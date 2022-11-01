В Орловской области стартовал осенний призыв срочников

Все призывники будут проходить службу в «старых» регионах России.

Начиная с сегодняшнего дня в Орловской области, как и в остальных регионах России, стартовал осенний призыв на срочную службу в Вооруженных Силах.

В результате проведения частичной мобилизации традиционный призыв срочников был сдвинут на месяц. Это позволило военкоматам сосредоточиться на выполнении экстренной задаче, а сейчас вернуться к рутинной деятельности.

Солдаты-срочники по-прежнему будут сложить один год. При этом, они не будут участвовать в Специальной военной операции. Также исключена вероятность их размещения в воинских частях, расположенных в четырех новых субъектах Российской Федерации.

ИА «Орелград»