В Орловской области стартовал осенний призыв срочников

Все призывники будут проходить службу в «старых» регионах России.
Начиная с сегодняшнего дня в Орловской области, как и в остальных регионах России, стартовал осенний призыв на срочную службу в Вооруженных Силах.
В результате проведения частичной мобилизации традиционный призыв срочников был сдвинут на месяц. Это позволило военкоматам сосредоточиться на выполнении экстренной задаче, а сейчас вернуться к рутинной деятельности.
Солдаты-срочники по-прежнему будут сложить один год. При этом, они не будут участвовать в Специальной военной операции. Также исключена вероятность их размещения в воинских частях, расположенных в четырех новых субъектах Российской Федерации.
ИА «Орелград»