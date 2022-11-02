Гимназистка из Орловской области победила на конкурсе «Большая перемена»

Надежда Овсянникова из Ливен получила 200 тысяч рублей на образование и развитие.

Ливенская гимназистка Надежда Овсянникова вошла в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила 200 тысяч рублей на развитие и образование. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Финал конкурса прошел 28 октября в лагере «Артек», и в нем приняли участие ученики 9-11 классов. Из полутора тысяч участников 12 человек представляли Орловскую область.

Победу Надежде принес проект мобильного приложения «Dobro.дом», предназначенного для помощи зооволонтерам.

В общей сложности 300 11-классников получили по миллиону рублей и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Еще 300 десятиклассников и девятиклассников — по 200 тысяч.

ИА «Орелград»