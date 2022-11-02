Орловцы разочарованы слышимостью сирены гражданской обороны

Сирена точно была, но слышали ее не все.

Жители Орла делятся в социальных сетях и с журналистами своими впечатлениями о прозвучавшей вчера сирене гражданской обороны. Впечатления эти, в большинстве своем, негативные.

Мэрия заранее предупреждала жителей об учениях и призывала не паниковать. Впрочем, вряд ли вчерашняя сирена могла заставить кого-то паниковать. Многие орловцы точно слышали сигнал, но оценивают его как «деликатный» и «непродолжительный». Иными словами, не зная об учениях, не все бы поняли, что происходит.

При этом, многие вообще ничего не слышали. Особенно это касается жителей орловских микрорайонов. Несмотря на очень скромный размер областного центра и близкие расстояния, на отсутствие сирены жалуются жители и Северного района, и 909-го квартала, и Зареченского микрорайона, и других районов, более-менее удаленных от центра города.

При этом, большинство жителей Орла отнеслись к происходящему иронично и спокойно. То есть, паники не возникло ни от сирены, ни от ее отсутствия.

В целом, в настоящее время складывается впечатление, что главный залог безопасности орловцев — довольно удаленное расположение вражеской границы. Тем более, что в результате проведения частичной мобилизации эта граница может стать еще дальше.

ИА «Орелград»