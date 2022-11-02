Орловская область вошла в десятку худших регионов России по выплатам мобилизованным

В России всего лишь десять регионов, где нет ни ежемесячных, ни единовременных выплат мобилизованным.

Орловская область оказалась одним из десяти регионов России, руководство которых до сих пор не учредило ни ежемесячных, ни единоразовых выплат для мобилизованных. Об этом сообщил Телеграм-канал Readovka.

Коллектив канала провел исследование, проанализировав масштабы региональной помощи мобилизованным, и назвал как фаворитов, так и аутсадеров.

Среди первых оказались Москва и Кабардино-Балкарская республика, которые ежемесячно выплачивают из своих бюджетов по 50 и 25 тысяч соответственно.

Есть также группа регионов, которые провели единоразовые выплаты. Так, в соседней Брянской области мобилизованные получили по 200 тысяч рублей, что является самой масштабной поддержкой.

Орловская область, как и во многих других рейтингах, оказался в хвосте. Отметим, что помимо депрессивных регионов, в одной компании с нами расположился вполне благополучный Татарстан. Также никаких выплат нет в Чеченской Республике. Но там это компенсируется оказанием адресной помощи конкретным семьям.

ИА «Орелград»