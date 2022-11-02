Советник орловского губернатора рассказал о том, где сражаются орловские добровольцы

По словам Лежнева, орловцы находятся в одном из эпицентров боевых действий.

Советник губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев рассказал о том, где в настоящее время сражаются добровольцы из Орловской области.

Рассказывая о сборе очередной орловской «посылке солдату», Лежнев напомнил, что оборонительные бои идут сейчас в районе Херсона и линии Сватово — Кременная, а наступательные — в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Угледара. По словам советника Клычкова, орловцы неделю уже расположены в районе Угледара.

«Это значит, что им придётся жить в окопах до того, как они освободят эти населённые пункты, а зима уже скоро. Мысль вы поняли. Я думаю вы представляете что сейчас происходит в окопах и что будет зимой. Поэтому надо помогать», — заявил Лежнев.

ИА «Орелград»