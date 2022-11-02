В Орле по подозрению во взятке задержан ведущий эксперт управления автомагистрали Москва–Харьков

Мужчина признался в получении вознаграждения за выдачу специальных разрешений на перевозку крупногабаритных грузов.

В Орле по подозрению в получении взятки задержали ведущего эксперта управления автомагистрали Москва–Харьков. Об этом сообщили орловские СМИ, и информацию «Орелграду» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудника управления подозревают в том, что на протяжении двух лет он получал взятки на счет, открытый на собственное имя. Речь идет по меньшей мере о 355 тысячах рублей. За эти деньги эксперт обеспечивал выдачу в ускоренном и беспрепятственном порядке специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования РФ транспортом фирмы.

В настоящее время задержанный признался в содеянном и рассказал о подробностях своих отношений с директором транспортной фирмы. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»