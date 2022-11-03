В Орле нет денег на высадку новых туй на площади Маршала Жукова

Решение о высадке более дешевых деревьев еще не принято, а на восстановление ущерба, принесенного действиями вандала, средств недостаточно.

Орловские власти в настоящий момент не располагают возможностью высадить новые туи на площади Маршала Жукова. Об этом стало известно из переписки орловцев с чиновниками мэрии в социальных сетях.

Напомним, весной неизвестный отравил ядохимикатами молодые туи в площади Маршала Жукова. Также пострадала значительная часть газона. Обстоятельства произошедшего до сих по не установлены, а ущерб не восстановлен.

Это связано с нехваткой в бюджете средств — требуется более миллиона рублей. При этом, не исключено, что может быть принято решение высадить более дешевые декоративные деревья.

ИА «Орелград»