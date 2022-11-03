В Орловской области нашли месторасположение госпиталя, где немцы сожгли раненных красноармейцев

3.11.2022 | 16:02 Закон и порядок, История, Новости

В качестве военного госпиталя использовалось здание начальной школы.

В Болховском районе обнаружено место, на котором предположительно находился госпиталь с раненными красноармейцами, сожженный немцами в годы оккупации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники СК, работавшие вместе с волонтерами, проводили поисковые мероприятия вблизи деревни Кривцово. В годы войны местная начальная школа была переоборудована в военный госпиталь, и ее вместе с раненными сожгли оккупанты.

В настоящее время начаты раскопки. Но уже удалось обнаружить оружие, боеприпасы, а также костные фрагменты, которые в последующем будут исследованы экспертным путем в целях их идентификации.

ИА «Орелград»

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