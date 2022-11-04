Орловцы собирают деньги на вывоз мусора из подвалов, не надеясь на управляющие компании

По сообщению жительницы Орла, домовой комитет предлагает соседям скинуться по 300 рублей.

В социальных сетях опубликовано объявление, вывешенное в одном из орловских подъездов, где от лица домового комитета граждан убедительно просят скинуться по 300 рублей на вывоз мусора из своего подвала, который может быть использован в качестве убежища.

Женщина, опубликовавшая объявление, утверждает, что речь идет о доме № 2 по бульвару Победы, расположенном в самом центре города. Также она негодует, почему люди должны отдельно оплачивать вывоз мусора из подвалов, если эта услуга и так оплачивается по квитанциям, рассылаемым местной управляющей компанией.

ИА «Орелград», фото «Орел LIVE | Новости • Город • Орловчане»