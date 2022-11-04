Орловцы собирают деньги на вывоз мусора из подвалов, не надеясь на управляющие компании

4.11.2022 | 15:21 ЖКХ, Новости

По сообщению жительницы Орла, домовой комитет предлагает соседям скинуться по 300 рублей.

В социальных сетях опубликовано объявление, вывешенное в одном из орловских подъездов, где от лица домового комитета граждан убедительно просят скинуться по 300 рублей на вывоз мусора из своего подвала, который может быть использован в качестве убежища.

Женщина, опубликовавшая объявление, утверждает, что речь идет о доме № 2 по бульвару Победы, расположенном в самом центре города. Также она негодует, почему люди должны отдельно оплачивать вывоз мусора из подвалов, если эта услуга и так оплачивается по квитанциям, рассылаемым местной управляющей компанией.

ИА «Орелград», фото «Орел LIVE | Новости • Город • Орловчане»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования