Орловский «Красный крест» собирает помощь для многодетной семьи дмитровских погорельцев

Семья, воспитывающая восьмерых детей, в результате пожара была вынуждена переехать к родственникам и не получила почти никакой помощи от государства.

Орловский «Красный крест» собирает помощь для семьи из Дмитровска, воспитывающей восемь детей и пострадавшей от пожара. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Ранее «Орелград» сообщал, что областная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при оказании мер социальной поддержки многодетной семье, а также соблюдения прав несовершеннолетних.

25 октября частный дом, расположенный в Дмитровске сильно пострадал от пожара, в результате чего семье пришлось переехать к родственникам. Власти оказали семье помощь в размере десяти тысяч рублей, но этого может оказаться недостаточно.

Поэтому «Красный крест» принимает одежду, стройматериалы и мебель, которые могут быть полезны семье погорельцев. Также желающие могут оказать финансовую помощь по номеру телефона 8(900)485-93-40 (Анна Лохматова) или на сайте Орловского отделения Красного Креста с помощью кнопки «Пожертвовать».

ИА «Орелград»