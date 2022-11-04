Пьяный орловец отнял телефон у гаишника и пытался убежать

Выпивший житель Орловского муниципального округа пытался помочь своему знакомому, попавшемуся на пьяной езде.

40-летний житель Орловского муниципального района стал фигурантом дела о самоуправстве после того, как выхватил телефон у сотрудника ГИБДД и пытался с ним скрыться. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Сентябрьским вечером подозреваемый, находясь «под мухой», прогуливался по поселку Русский. В этот момент к нему подъехал знакомый, попавшийся на пьяной езде и пытавшийся скрыться от гаишников.

«Когда один из полицейских стал фиксировать на мобильный телефон совершение мужчиной правонарушения, подозреваемый, желая оказать помощь знакомому, воспрепятствовал этому, выхватил у полицейского телефон и в попытке скрыться, выбросил его по пути», — рассказали в СК.

Подозреваемый уже допрошен. Следствие назначило необходимые экспертизы.

ИА «Орелград»