В День народного единства в Орле прошел крестный ход

4.11.2022 | 12:54 Новости, Общество

Сотни орловцев прошли по городу с молитвой о мире, России и о защитниках нашей страны.

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, сотни орловцев приняли участие в Крестном ходе по улицам областной столицы. Об этом сообщила Орловская епархия Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Молитвенное шествие, которое началось от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО, возглавили митрополит Орловский и Болховский Тихон и архиепископ Павлодарский и Экибастузский Варнава.

Верующие прошли по городу с молитвой о мире, России и о защитниках нашей страны. Завершилось молитвенное шествие у поклонного креста в урочище Царев Брод.

ИА «Орелград»

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