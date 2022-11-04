В Орле водитель питбайка протаранил «Тигуан»

Авария случилась 3 ноября в переулке Южный.

Примерно в 16:10 в районе дома №2А произошло столкновение «Фольксваген Тигуан» и питбайка. 16-летний водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, госпитализирован, сообщили в УМВД России по Орловской области.

В группе «ДТП Орел и автохамы» опубликовано видео столкновения. Камера запечатлела, как двигавшийся по правой полосе питбайкер буквально перестраивается в «Тигуан», ехавший по левой полосе. Возможно, он собирался совершить поворот, не приняв правильного положения на дороге и не убедившись в безопасности маневра.

Отметим, питбайк вовсе не должен выезжать на дороги общего пользования.

ИА «Орелград»