Юные орловцы нарисовали своих родителей полицейских

4.11.2022 | 12:46 Культура, Новости

Подведены итоги регионального этапа  конкурса «Мои родители работают в полиции».

Творчество ребят оценивали сотрудники орловской полиции совместно с Общественным советом при областном МВД. Победители определены в трех возрастных категориях. Одна работа отмечена особо.

Среди самых маленьких лучшей стала 6-летняя Вероника. Она нарисовала портрет своей мамы – капитана полиции Аллы Голосковой.

В следующей возрастной категории победительницей признана 9-летняя Амалия. Ее герой — начальник МО МВД России «Мценский», подполковник полиции Александр Кабацков.

12-летний Семен стал лучшим среди сверстников, мастерски изобразив инспектора по пропаганде БДД отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Орловской области капитана полиции Татьяну Дубровскую.

Вне конкурса прошла работа «Профессией горжусь!»  17-летнего Ивана из Дмитровска. Он слишком взрослый, чтобы стать участником творческого состязания. Но рисунок оказался очень ярким и эмоциональным, чтобы его не отметить.

Первые три работы будут представлены на всероссийском конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

 

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