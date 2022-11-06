Украинку оставили в Орле из-за Конвенции о правах человека

Суд решил не выдворять иностранку на ее Родину.

Новодеревеньковский районный суд привлек к административной ответственности иностранную гражданку, нарушившую режим пребывания в Российской Федерации. Как рассказали в пресс-службе суда, речь идет о гражданке Украины. Как следует из материалов заведенного на нее административного дела, женщина должна была выехать из России не позднее марта 2012 года. Однако на момент составления протокола об административном правонарушении она находилась на территории Орловской области, то есть факт нарушения ею правил пребывания в России был зафиксирован.

В судебном заседании женщина данный факт и не оспаривала. Суду же она рассказала, что по понятным причинам опасается выезжать из России. Она считает, что ее жизни и здоровью может грозить обстановка на Украине, где проводится специальная военная операция. Также женщина посетовала на сложившуюся там нестабильную политическую обстановку. При назначении наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность гражданки, а также ее имущественное положение и иные обстоятельства. В результате украинке было назначено наказание в виде штрафа, но без выдворения за пределы России.

При вынесении решения суд сослался не только на статью 55 Конституции РФ, но и на положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. Согласно им, любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе, преследовать социально значимую, законную цель, являться необходимым в демократическом обществе. Несоблюдение одного из этих критериев представляет собой нарушение прав и свобод человека, которые подлежат судебной защите в установленном законом порядке.

«Она является гражданкой Украины, на территории которой в настоящее время проводится военная операция, и при возвращении на Украину ее здоровье и жизнь могут быть поставлены под угрозу реального причинения вреда в связи с военными событиями, — объяснили в суде. — В связи с чем назначение дополнительного административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации противоречило бы Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

ИА «Орелград»