Максим Петров опроверг слухи об уходе из орловского правительства

7.11.2022 | 12:27 Новости, Политика

По словам чиновника, его «увольняют уже два года».

Руководитель департамента промышленности и торговли Максим Петров опроверг слухи о своем уходе из правительства Орловской области. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на самого чиновника.

«Я на сегодняшний день работаю в областном правительстве руководителем департамента … Меня увольняют уже вот как два года, но пока я как-то держусь», — заявил Петров.

Ранее появилась информация о том, что команду Клычкова может покинуть очередной крупный чиновник. Максим Петров приехал в Орел в феврале 2021 года и запомнился общественности своим противостоянием с Фондом  развития промышленности области.

ИА «Орелград»

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