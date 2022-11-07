Орловское зерно вновь скупает Латвия

Эксперты оценили экспорт зерна с орловского и курского рынков.

В октябре 2022 года Орловская и Курская области отгрузили на экспорт 101,5 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Такие оперативные данные приводит Территориальное Управление Россельхознадзора. В ведомстве подсчитали, что из Орловской области всего за месяц было экспортировано 40,6 тысячи тонн зерновой продукции, из Курской — 60,9 тысячи тонн. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и введенные коллективным Западом экономические санкции, данный рынок практически не изменился.

«Для сравнения в октябре 2021 года регионы отправили за рубеж 108,9 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, то есть объем экспортных грузов остался примерно на прежнем уровне, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — При этом тогда Орловская область отгрузила 26,5 тысячи тонн, Курская — 82,4 тысячи тонн».

В октябре этого года продукция была отправлена в 10 стран мира: 86,6 тысячи тонн зерновых и масличных культур (Орловская область — 29,5 тысячи тонн) и 14,9 тысячи тонн продуктов переработки зерна (Орловская область – 11 тысяч тонн). Стоит отметить, что 65 процентов всего проданного за рубеж зерна пшеницы, ячменя, рапса и льна закупила Латвия, являющаяся членом Евросоюза и регулярно выступающая за введение против России все новых и новых экономических санкций.

На втором месте по закупкам указанных видов зерна (21 процент) находится Беларусь. Кстати, Латвия также фигурирует и в числе тех стран, которые в большом объеме закупают в Орле и Курске продукты переработки зерна. Покупателями данной продукции также являются Беларусь, Армения и Китай. Добавим, что по результатам предотгрузочного контроля вся продукция соответствовала установленным требованиям стран-импортеров. Как отметили в ТУ Россельхознадзора, фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность экспортируемых грузов были подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, протоколами испытаний аккредитованных лабораторий.

ИА «Орелград»