В Орле два работника управления капитального строительства предстанут перед судом

Фигурантов подозревают в получении крупной взятки.

Двое сотрудников управления капитального строительства предстанут перед судом по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

В начале прошлого года в рамках нацпроект «Жилье и городская среда» УКС Орла заключило контракты на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. А в ноябре, когда пришло время принимать работы, фигуранты дела взяли взятку в размере 650 тысяч рублей. За эти деньги они закрыли глаза на то, что работы выполнены не в полном объеме. В итоговую ведомость, соответственно, были внесены недостоверные сведения.

Теперь в обстоятельствах дела будет разбираться Заводской районный суд.

ИА «Орелград»