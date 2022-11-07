В Орле два работника управления капитального строительства предстанут перед судом

7.11.2022 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Фигурантов подозревают в получении крупной взятки.

Двое сотрудников управления капитального строительства предстанут перед судом по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратурой уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

В начале прошлого года в рамках нацпроект «Жилье и городская среда» УКС Орла заключило контракты на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. А в ноябре, когда пришло время принимать работы, фигуранты дела взяли взятку в размере 650 тысяч рублей. За эти деньги они закрыли глаза на то, что работы выполнены не в полном объеме. В итоговую ведомость, соответственно, были внесены недостоверные сведения.

Теперь в обстоятельствах дела будет разбираться Заводской районный суд.

ИА «Орелград» 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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