Владимирцы собирают подписи в защиту бывшего орловского прокурора Владислава Малкина

В петиции Малкина называют «народным прокурором» и требует вернуть ему должность.

Жители Владимирской области создали петицию в поддержку экс-прокурора Владислава Малкина и собирают подписи за его возвращение.

В документе Малкина называют «народным прокурором», который за полгода сделал больше, чем его предшественники за весь срок службы. В доказательство своей позиции активисты приводят список дел, в которые успел вмешаться областной прокурор, и он действительно внушает уважение.

На момент публикации петицию уже подписали 1 455 человек.

Ранее стало известно, что бывший прокурор Орловской и Владимирской областей покинул надзорное ведомство по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

ИА «Орелград»