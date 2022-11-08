Андрей Клычков занял 86 из 88 возможных мест в рейтинге влияния губернаторов

8.11.2022 | 14:30 Новости, Политика

В новом рейтинге количество глав регионов увеличилось с 85 до 88.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков занял рекордно низкое, 86-е место, в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации.  Рейтинг представлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Возможность занять 86-е место у Клычкова появилась после включения в исследование глав ДНР, ЛНР и Запорожской области. Таким, образом, количество глав субъектов увеличилось с 85 до 88. При этом, Денис Пушилин из ДНР сходу занял довольно высокое, 21-е место.

При проведении исследования учитывались не только способность губернаторов решать текущие экономические вопросы, но и реагирование на соблюдение прав мобилизованных мужчин и их семей. Вероятно, Андрей Клычков занял аномально низкое место именно в результате скандальной истории с первоначальным отсутствием региональных выплат для мобилизованных.

ИА «Орелград»

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