Четыре дела о минировании объектов завели под Орлом

«Террористы» сообщали о якобы заложенных минах на социальных объектах.

С начала года 2022 года Межрайонным отделом МВД России «Ливенский» было возбуждено четыре уголовных дела по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). Преступлений террористической направленности за это время зарегистрировано не было. Фактов угроз террористических актов, а также проявлений экстремизма на территории района не зарегистрировано. Такие данные приведены в муниципальной аналитике.

Впрочем, в администрации Ливенского района при этом заверяют, что общественно-политическая ситуация в настоящее остается стабильной и контролируемой. При этом чиновники предупреждают, что «ввиду проведения специальной военной операции на Украине, на территории района возможно возникновение террористических актов». В связи с этим сотрудниками МО МВД России «Ливенский» ужесточен контроль за обязательной постановкой на миграционный учет иностранных граждан.

Кстати, на территории Ливенского района пребывают представители различных национальностей. Так, согласно официальным данным, в третьем квартале 2022 года количество прибывших иностранных граждан составило: Украина – 40 человек, Беларусь – 8, Узбекистан – 29, Азербайджан – 69, Армения – 56, Киргизия – 44, Таджикистан – 38, Казахстан – 34, Молдова – 11, Туркменистан – 4, Грузия – 3, лица без гражданства – 7 человек.

Также отмечается, что вопросы по выявлению предпосылок к конфликтным ситуациям в сфере межнациональных отношений, способных в случае негативного развития ситуации перерасти в экстремистские и террористические проявления, рассматриваются органами местного самоуправления, внутренних дел, миграционного контроля на ежеквартальных заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Кроме того, в Ливенском районе действует координационный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации. Дополнительные профилактические меры по данному направлению были внесены и в план работы районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ИА «Орелград»