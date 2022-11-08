Орловец предстанет перед судом за поджог дома с малолетним ребенком и четырьмя взрослыми

Поссорившись с женой, выпивший мужчина поджег дом и скрылся.

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении мужчины, который поджег дом с малолетним ребенком и четырьмя взрослыми.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, поджог произошел в мае 2020 года в деревне Овсянников Орловского муниципального округа.

Утром мужчина был пьян и поссорился со своей супругой. Он решил поджечь домовладение и скрыться. В этот момент в доме находились жена, ее родители, престарелый дедушка и ребенок.

К счастью, никто не пострадал — сотрудники полиции быстро потушили дом и вывели людей из задымленного помещения. Поскольку люди выжили по независящим от злоумышленника причинам, произошедшее было классифицировано как покушение на убийство.

Кроме того, тот же мужчина в мае 2020 года похитил бытовую технику из орловской квартиры, в которой временно проживал. Он продал ее незнакомым людям, откликнувшимся на его объявление в интернете.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело направлено в суд.

ИА «Орелград»