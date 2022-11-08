Орловские добровольцы дали советы мобилизованным землякам

Бойцы, находящиеся в зоне СВО, порекомендовали взять с собой больше теплых вещей и инструментов.

Орловские добровольцы, находящиеся в зоне Специальной военной операции, записали видеообращение к землякам, пополнившим ряды Вооруженных Сил в ходе частичной мобилизации. Его разместил в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Военнослужащие рассказали, что Минобороны обеспечит всех зимними спальниками, обувью, штанами, ватниками и бушлатами. Но, при этом, некоторые вещи все же лучше взять с собой.

Это касается теплых носок, войлочных стелек, шарфов и термобелья. Кроме того, необходимы инструменты для оборудования укрытий. Это лопатки, пилы и бензопилы.

ИА «Орелград», видео Андрей Клычков