Федеральные политологи: готовится почва для увольнения Клычкова

Андрей Клычков ворвался в федеральную повестку после своих высказываний о мобилизованных.

Федеральные политологи и политтехнологи в последние дни с интересом наблюдают за карьерой губернатора Андрея Клычкова, единогласно прогнозируя возможную потерю нынешней должности.

Началом скандала послужили сначала странные объяснения орловского губернатора о ненужности денежных выплат для мобилизованных, а после — неудачные попытки оправдаться за ширпотребного качества вещи, закупленные его окружением за довольно большие суммы.

По мнению Ярослава Игнатовского, политического консультанта и генерального директора аналитического центра «Политген», в настоящий момент готовится почва для будущего устранения Клычкова с должности губернатора.

«И в этом случае губернатору Орловщины нужно быть как никогда аккуратным в высказываниях и по мере сил решать поставленные перед ним задачи, если он, конечно, хочет сохранить свой пост», — цитирует Игнатовского популярный телеграм-канал BRIEF.

Другой федеральный канал, НЕШУЛЬМАН, более категоричен и ожидает прогрева общественного мнения в течении пары недель, а потом указа с формулировкой «в связи с утратой доверия»:

«Клычкова снимут по сценарию Михаила Игнатьева в Чувашии. С мобилизованными нельзя так разговаривать, они в центре внимания Путина. Он лично подавал пример, как надо общаться с бойцами».

Не обошел тему и политический консультант Дмитрий Фетисов, как всегда внимательно наблюдающий за орловской политической повесткой:

«У орловского губернатора наступили критические дни. И он явно сильно нервничает, что и выражается в подобных заявлениях и не очень интеллектуальных попытках оправдать свои провалы. Но всё это говорит еще и о другом. В такой ситуации вокруг Клычкова, в ближайшие дни мы можем узнать еще много интересного про «скелеты в шкафу» орловского губернатора».

ИА «Орелград»