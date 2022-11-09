Глава депздрава призвал орловцев быстрее определиться с местом для строительства поликлиники №1

В противном случае деньги, выделенные на строительство, могут вернуться в федеральный бюджет.

Игорь Петчин, исполняющий обязанности главы областного депздрава, напомнил орловцам, что если вопрос с местом для строительства поликлиники № 1 не будет решен до конца 2022 года, то выделенные на проект средства вернутся в федеральный бюджет. Обращение Петчина опубликовала пресс-служба городской администрации.

По словам Игоря Петчина, прежнее здание 1890 года постройки уже отслужило свой век, поэтому надо активно высказать свою позицию о том, где именно нужно построить новый корпус.

Напомним, вчера на портале «Госуслуги» стартовало голосование за новое место для строительства поликлиники Железнодорожного района. В нем могут принять участие все граждане России, прописанные в Орле.

ИА «Орелград»