Глава депздрава призвал орловцев быстрее определиться с местом для строительства поликлиники №1

9.11.2022 | 15:47 Медицина, Новости, Общество

В противном случае деньги, выделенные на строительство, могут вернуться в федеральный бюджет.

Игорь Петчин, исполняющий обязанности главы областного депздрава, напомнил орловцам, что если вопрос с местом для строительства поликлиники № 1 не будет решен до конца 2022 года, то выделенные на проект средства вернутся в федеральный бюджет. Обращение Петчина опубликовала пресс-служба городской администрации.

По словам Игоря Петчина, прежнее здание 1890 года постройки уже отслужило свой век, поэтому надо активно высказать свою позицию о том, где именно нужно построить новый корпус.

Напомним, вчера на портале «Госуслуги» стартовало голосование за новое место для строительства поликлиники Железнодорожного района. В нем могут принять участие все граждане России, прописанные в Орле.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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