Обманутые потребители отсудили почти 3 миллиона рублей в Орле

В Орловской области в текущем году Управлением Роспотребнадзора было подано 19 судебных исков в защиту прав потребителей. Также специалисты ведомства выдали 10 заключений по таким делам.

Решениями судов требования потребителей во многих случаях были удовлетворены. В общей сложности истцам было присуждено денежных средств на сумму 2,856 миллиона рублей, в том числе 175 тысяч рублей компенсации морального вреда. Такие данные обнародовало региональное Управление Роспотребнадзора.

«Кроме того, судом удовлетворены требования Управления о ликвидации индивидуального предпринимателя за неоднократные грубые нарушения прав потребителей, выразившиеся в нарушении обязательных требований законодательства в сфере оборота табачной продукции, — добавили в ведомстве. — В рамках полномочий Управлением потребителям даны разъяснения требований законодательства, выражена готовность при необходимости в оказании помощи при реализации права на судебную защиту».

Сообщается, что значительное количество обращений орловцев в текущем году содержали требования имущественного характера. Поэтому специалисты ведомства помогали им составлять претензии в адрес хозяйствующих субъектов, объясняли простым гражданам, как следует поступить в каждой конкретной ситуации. Более того, в ходе рассмотрения обращений граждан в 1,8 процентах случаев заявления о нарушении прав потребителей становились основанием для проведения надзорных мероприятий и административных расследований.

Два процента таких обращений стали поводом для подачи исков в суд о защите прав потребителя, а 22 обращения послужили основанием для выдачи предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Добавим, что за 9 месяцев 2022 года по фактам нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей также было составлено 116 административных протоколов. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов превысила 638 тысяч рублей. Кроме того, было выдано 96 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

ИА «Орелград»