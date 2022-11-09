«Орелтранссигнал» купил три новых автомобиля

Подведены итоги электронного аукциона. Обновки обойдутся в 2 402 789 рублей.

Три отечественных седана с механической коробкой передач, мощностью двигателя меньше 100 лошадиных сил. Машины должны быть оснащены кондиционерами, боковые зеркала заднего вида – подогревом. Год выпуска автомобилей — не ранее 2022 года. Срок гарантии — не менее 36 месяцев или 100000 км пробега. Машины должны поставить до 22 декабря, указано на сайте «Госзакупки«.

Напомним, КУ ОО «Орелтранссигнал» обеспечивает работу аппаратуры, фиксирующей нарушения на дорогах. Размещение передвижных и мобильных комплексов осуществляется на основании дислокации, разработанной сотрудниками УГИБДД УМВД России по Орловской области. Главной задачей учреждения является снижение аварийности.

ИА «Орелград»