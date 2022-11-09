Суд подтвердил незаконность рекламы федерального банка

Финансовое учреждение не смогло выиграть процесс у антимонопольной службы.

Арбитражный суд Орловской области отказал одному из известных столичных банков в удовлетворении его исковых требований. Вторым истцом по делу выступал телерадиовещательный канал, а ответчиком было Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Истцы оспаривали решение антимонопольного органа, ранее признавшего ненадлежащей рекламу банка на ТВ. Предметом спора стал видеоролик, который крутился на телеканалах. Банк рекламировал свой новый финансовый продукт – инвестиционный вклад. Ролик был замечен Орловским УФАС в рамках мониторинга рекламы финансовых услуг на территории Орловской области. В частности, его крутили по областному телеканалу в период с августа по ноябрь 2021 года.

Рекламный ролик длился 15 секунд. Зрителей в нем призывали получить максимум от своих сбережений и открыть вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. Речь шла о вкладе до 7,75 процента на 20 лет. Антимонопольщики внимательно изучили визуальный ряд и возбудили дело по признакам нарушения сразу нескольких статей закона о рекламе. Была создана специальная комиссия, которая рассмотрела дело и признала рекламу банка ненадлежащей. При этом предписание о прекращении нарушения требований законодательства РФ о рекламе было решено не выдавать, но был поставлен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Отметим, что по запросу УФАС специалистом Орловского государственного университета имени Тургенева было проведено социологическое исследование о содержании рекламного ролика. Так вот, 88 процентов опрошенных респондентов указали, что текст на финальном кадре рекламного ролика очень большой, поэтому зрителю не хватает времени на его прочтение. К тому же он был выполнен мелким шрифтом. Кроме того, 76 процентов респондентов сочли, что информация о финансовой услуге способна привести к потере или снижению восприятия содержания рекламируемой услуги. Столько же опрошенных заявили, что информация в рекламном ролике с учетом особенностей ее распространения способна ввести в заблуждение потребителей относительно всех условий предоставления финансовой услуги.

К таким же выводам пришли члены экспертного совета по применению законодательства РФ о рекламе и добросовестной конкуренции, который действуют при Орловском УФАС. Большинство членов совета проголосовали утвердительно по вопросам о том, способно ли размещение информации в виде текста на финальном кадре привести к потере или снижению восприятия содержания финансовой услуги, либо ввести потребителя в заблуждение относительно всех условий предоставления финансовой услуги.

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что заявленные банком исковые требования не подлежат удовлетворению. Просил же банк об отмене решения УФАС. Отметим, что спор может перетечь в суд апелляционной инстанции.