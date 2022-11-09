В Орле номинальный директор фирмы стал фигурантом второго уголовного дела

62-летнего мужчину уже осудили за то, что он открыл на себя чужую фирму. Теперь его будут судить за открытие на фирму банковских счетов.

62-летний житель Орла стал фигурантом уже второго уголовного дела, за то, что два года назад зарегистрировал на себя чужую фирму.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета первый раз дело было возбуждено по статье «незаконное использование документов для образования юридического лица». Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 200 часов исправительных работ.

Новое дело возбуждено уже по статье «сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». Фактически речь идет о том, что будучи номинальным директором фирмы, мужчина открыл в банках расчетные счета и передал управление им посторонним лицам.

Подозреваемый сознался в содеянном, раскаялся и ожидает нового приговора.

ИА «Орелград»