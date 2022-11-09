В Орле номинальный директор фирмы стал фигурантом второго уголовного дела

9.11.2022 | 13:54 Закон и порядок, Новости

62-летнего мужчину уже осудили за то, что он открыл на себя чужую фирму. Теперь его будут судить за открытие на фирму банковских счетов.

62-летний житель Орла стал фигурантом уже второго уголовного дела, за то, что два года назад зарегистрировал на себя чужую фирму.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета первый раз дело было возбуждено по статье «незаконное использование документов для образования юридического лица». Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 200 часов исправительных работ.

Новое дело возбуждено уже по статье «сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». Фактически речь идет о том, что будучи номинальным директором фирмы, мужчина открыл в банках расчетные счета и передал управление им посторонним лицам.

Подозреваемый сознался в содеянном, раскаялся и ожидает нового приговора.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования