11 ноября в Орле ограничат автомобильное движение

Празднование Дня воинской славы России внесет некоторые коррективы в автомобильное движение.

Завтра, 11 ноября, в связи с празднованием Дня воинской славы России, орловские автомобилисты столкнуться с небольшими ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 00.00 до 17.00 запретят парковку на дороге между улицей Зои Космодемьянской и парком Победы. Ограничение будет действовать от установленного дорожного знака «Парковка для инвалидов» до парка Победы. С 15.00 до 17.00 на этих же участках запретят движение.

Кроме того, с 6.00 до 14.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Салтыкова-Щедрина в створе домов №1 и №2 по бульвару Победы.

ИА «Орелград»