Без малого центнер лекарств конфисковали на заводе под Орлом

10.11.2022 | 12:11 Закон и порядок, Новости

Конфискованы были препараты для ветеринарного применения.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

Решение о конфискации и привлечении к административной ответственности было принято арбитражным судом по материалам Территориального управления Россельхознадзора. Как уточнили в пресс-службе ведомства, виновником правонарушения был признан комбикормовый завод, работающий на территории Орловской области. По итогам проведенной на этом предприятии проверки было конфисковано 76 кг лекарственных средств для ветеринарного применения.

В ТУ Россельхознадзора подчеркнули, что мероприятие было внеплановым и выездным. Проверка предварительно была согласована с прокуратурой Орловской области. Было установлено, что завод с апреля по август 2022 года «осуществлял хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения». При этом у предприятия не оказалось специального разрешения (лицензии) на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Иными словами, 76 кг ветеринарных препаратов, с точки зрения закона, хранились на заводе фактически нелегально. На предприятие было заведено административное дело по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно). Эти материалы и рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Он поддержал позицию надзорного ведомства и наказал завод административным штрафом с конфискацией препаратов, хранившихся незаконно.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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