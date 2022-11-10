Орловские власти рассказали, как проходит осенний призыв в армию

Во всех крупных муниципалитетах призыв пока идет вяло.

Замгубернатора по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский в ходе совещания губернатора с главами муниципалитетов рассказал о ходе осеннего призыва в ряды Вооруженных Сил России.

Как оказалось, во всех крупных муниципалитетах процесс продвигается довольно вяло. В областном центре план пока выполнен на 58 %, а в Орловском муниципальном округе — на 47 % Также отстают Мценск, а также Мценский и Ливенский районы.

По мнению генерала Ивановского, нужно доносить до населения понимание того, что парни, ушедшие в армию этой осенью, точно будут служить один год. Что будет дальше — пока не известно, поскольку есть вероятно увеличения срока службы до двух лет.

Ранее федеральные власти заявляли, что солдаты-срочники точно не будут участвовать в Специальной военной операции. При этом, прохождение службы в приграничных с Украиной регионах возможно и будет законным.

ИА «Орелград»