Советник Андрея Клычкова назвал орловцев «розовыми жопами»

Сергей Лежнев в свойственной ему манере раскритиковал критиков своего начальника.

Советник губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев в традиционном ночном голосовом сообщении в телеграм-канале назвал «розовыми жопами» орловцев, поддержавших мобилизованных военных в критике главы региона.

Напомним, ранее экс-зампред облсовета Валентина Остроушко опубликовала видеозаписи орловских бойцов, продемонстрировавших ужасающее качество вещей, приобретенных областными властями и заподозривших, что имело место нецелевое расходование 33 миллионов рублей, выделенных на поддержку армии.

Скандальные новости моментально взбудоражили орловцев и быстро вышли на федеральный уровень. При этом, судя по бесчисленным комментариям, Сергей Лежнев оказался единственным защитником Андрея Клычкова. Ситуация усугубилась последующими заявлениями орловского губернатора, после чего ряд федеральных экспертов предположили, что глава Орловской области может находиться на пороге увольнения.

Сергей Лежнев решил усугубить и без того неприятную ситуацию, назвав закупщиков вещей «взрослыми дядями», а всех, кому стыдно за орловские власти «розовыми жопами».

Также «взрослый дядя» Сергей Лежнев в очередной раз рассказал о неких «битвах с хохлами в интернете». На этот раз бои прошли в твиттере, где Лежнев отправлял жителям Украины личные сообщения с его видением ситуации в Орловской области.

ИА «Орелград»